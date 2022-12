Bergonzoni, voce sola "Serve un terzo orecchio per imparare a sentire"

di Claudio Cumani

Bergonzoni, è arrivato il momento degli auguri... "Io non faccio auguri ma scongiuri – risponde lui –. E nel caso preferisco l’invocazione. L’augurio dura poco, quel che serve è una trasformazione. Il rito della speranza è obsoleto, ci vuole un salto quantico nella politica, nella scuola, nella sanità, nell’arte...". Come sarà allora ‘Udendo’, il discorso d’artista ’per sola voce sospesa a sorpresa’ che stanotte invaderà piazza Maggiore ma che potrà essere ascoltato anche all’interno dei luoghi di cura, di cultura, di reclusione e degli spazi di comunità? Cosa dirà il Grande Affabulatore in quei nove minuti fra un intervento musicale e l’altro?

"Non voglio svelare nulla – dice –, ma sarà curioso vedere la reazione dei passanti, di coloro cioé che stanno passando l’anno". È la prima edizione del ‘discorso d’artista’, un’iniziativa voluta dal Comune (che lo renderà disponibile sul proprio sito) che si ripeterà con altri protagonisti nelle notti di San Silvestro che verranno. Tra gli altri hanno aderito all’iniziativa il carcere della Dozza, la Casa dei Risvegli, Radioimmaginaria, il Consorzio Blu e diverse Rsa.

Torna il rogo del Vecchione: andava a vederlo da bambino?

"I miei genitori non mi hanno mai portato ma il termine vecchio non mi piace. Lo chiamerei Maturone, piuttosto. E poi io non brucerei nessuno, anche se l’atto è simbolico. Anno nuovo? Al nuovo preferisco l’uovo che è liscio, fragile e contiene una sorpresa. C’è necessità di qualcosa di diverso, e questo è un aggettivo che amo perché contiene la parola verso".

Non è che stasera vuol fare concorrenza al discorso del presidente della Repubblica?

"Sono residente nella Repubblica e il mio discorso non è destinato alla nazione, che è un qualcosa di intangibile, ma alla nozione. Alla nozione di bene, di piacere, di terra, di luce, di perdono, di bellezza e di arte".

Come mai ha scelto di affidare il suo discorso alla voce senza comparire di persona?

"Viviamo di immagini ed è tempo di lavorare sul sentire e farsi sentire. Le parole sono sculture aeree. Secondo me, ci servono meno occhi ma occorrerebbe un terzo orecchio. E poi bisogna dare voce a chi non ce l’ha. Per questo collegate con piazza Maggiore ci saranno tante altre piazze minori ma non meno importanti. Le piazze abitante dalla gente che non può uscire. Così come idealmente saranno collegate le piazze iraniane, afgane e ucraine".

Che discorso sarà?

"Fantastico, surreale, ilare, sorridente. Parlerò della patria che per me è la terra, del clima che è pessimo fra le persone, dell’amore di cui ci si vergogna, del lavoro altrui che tutti dobbiamo fare. Parlerò alle piazze interiori di ciascuno di noi che ogni giorno ospitano una manifestazione diversa".

Un auspicio?

"Dobbiamo cominciare a sorprenderci. Siamo stanchi vivi. Parliamo di televisione ma la trasmissione importante è quella fra una persona e l’altra. E quanto alla visione bisogna cominciare a guardare quello che non c’è come in un quadro. Ci troviamo in un museo esistenziale fatto di crocefissioni, beatificazioni, resurrezioni. Di quel museo noi siamo le opere e i visitatori". La parola più importante di questo Capodanno?

"Non solo. Che significa non soltanto ma anche che nessuno deve essere lasciato in solitudine".