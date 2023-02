Berlinale d’oro e d’argento per le Due Torri

di Benedetta Cucci

Quanta storia ci può essere dietro a un riconoscimento cinematografico. Nello specifico, il prequel dell’Orso d’Argento a Disco Boy di Giacomo Abbruzzese, 40 anni, alla Berlinale, è ‘un film’ di 25 anni di vita passati a cercare la propria strada per fare il cinema, quando a Taranto, la città dove sei nato, non hai appigli e conoscenze di alcun genere e così inizi a fare filmini con gli amici. Ma cerchi le tappe in Italia, da cui puoi sperare di ricavare qualche buona indicazione. Come Bologna, ad esempio, dove tra Dams e Cineteca, si possono iniziare a costruire delle buone fondamenta, poi da concretizzare. Abbruzzese, che col suo primo lungometraggio si è aggiudicato un riconoscimento tanto importante, ‘per il contribuo artistico’, nella nostra città ci è arrivato, ci ha passato due anni studiando e poi, dopo alcuni viaggi è approdato in Francia, dove oggi vive. Ma a marzo (il film esce il 9) sarà di nuovo sotto le Torri per presentare Disco Boy.

Dall’Argento che porta nel cuore un po’ di Bologna, all’Oro che arriverà in città a giugno. Perché colui che ha vinto l’Orso più ambito al festival di Berlino è Nicolas Philibert con il suo Sur l’Adamant. Il regista, una delle voci più importanti del cinema del reale in Europa, sarà al Biografilm Festival per ricevere il Celebration of Lives Award (conferito anche a Roberta Torre), e proprio la kermesse dedicata ai documentari prenderà a prestito il suo famoso film Essere e avere di vent’anni fa, per creare un tema guida alla 19 edizione. Alla Berlinale, quest’anno, c’era anche una bella rappresentanza di case di produzione made in Bo. A partire da Kine Soc.Coop., che ha portato nella sezione Generation il film Le proprietà dei metalli scritto e diretto da Antonio Bigini - liberamente ispirato alla vicenda anni Settanta dei cosiddetti minigeller, cioè quei bambini impazziti per l’apparizione televisiva di Uri Geller, apparentemente in grado di piegare chiavi e cucchiai. Presente anche Sayonara Film, selezionata fra le aziende italiane nella collettiva ICE - Berlino EFM 2023 al Padiglione Italia, uno spazio di promozione e incontro dedicato alle imprese, agli operatori e agli enti del settore audiovisivo, di cui facevano parte anche Mammut Film, con la presentazione del progetto di film sul festival di Paolo Fresu. E, infine, Genoma Srl, passata a Berlino per presentare i futuri progetti per coproduzioni e distribuzione.