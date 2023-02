Bernardi e Wolinski L’Alliance inaugura una mostra-omaggio

Luigi Bernardi e Wolinski: il "Gaijin" incontra la satira francese. Secondo appuntamento, dopo quello del 14 gennaio a Ponte Rizzoli, per ricordare un ozzanese, precursore assoluto nel dibattito culturale italiano e nei campi dell’editoria, delle arti e del teatro. L’inaugurazione della mostra sarà domani alle ore 18.30 presso la sede dell’Alliance Francaise a Bologna (via de’ Marchi, 4). La mostra è anche un omaggio all’evento svoltosi sempre all’Alliance nel 1990 quando, in presenza di Georges Wolinski, venne presentato il volume "Non ci sono più uomini" per la casa editrice Granata Press, diretta proprio da Luigi Bernardi. In occasione dell’inaugurazione, domani alle ore 18.30, e nell’ambito delle iniziative dedicate a Luigi Bernardi, interverranno studiosi del fumetto e fumettisti tra i quali Marco Bernardi, Enrico Fornaroli, Otto Gabos, Onofrio Catacchio e Daniele Panebarco, con un contributo a distanza, sul tema "La bande dessinée satirica degli anni ’70 e ’80 e il suo adattamento in Italia. Un discorso tra Wolinski e Bernardi".