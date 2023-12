Bernardi in corsa per la poltrona da sindaco

Il centrodestra di Molinella, unito, è pronto per le elezioni del 2024: a sfidare la prima candidata che è scesa in campo, l’attuale assessore alla Scuola Letizia Fattori, ci sarà Bruno Bernardi, di tradizione socialdemocratica, appoggiato dai tre partiti del centrodestra e da liste civiche. Bernardi, 48 anni, perito meccanico, coniugato e padre di due ragazzi, segretario della storica Unione Socialdemocratica Molinellese, si è presentato per il Comune di Molinella, contrapposto alla coalizione a guida Pd . Bernardi sarà sostenuto, oltre che da Usm, da Fratelli d’Italia, Lega per Salvini premier e Forza Italia e già da ora preannuncia il sostegno di alcune realtà civiche espressione del territorio. Amministratore dell’azienda di famiglia Bernardi ha successivamente fondato un’altra azienda a Castel Bolognese ed è altresì presidente della Confartigianato di Molinella e vice presidente della stessa associazione per la provincia di Bologna.

"Mi candido a sindaco di Molinella perché ho una visione di Comune dettata dalla mia esperienza di imprenditore che ha una visione digitale, green, sociale e perché sono convinto che tra il dire e il fare c’è di mezzo l’agire" ha esordito Bernardi che, a breve, presenterà i primi punti del programma elettorale. "Una candidatura forte e concreta, ufficializzata nei tempi giusti, che unisce la tradizione socialdemocratica al centro-destra per un progetto unitario, allargato anche a forze civiche, che riporti il Comune ad amministrare realmente" - dichiarano Diego Baccilieri, delegato provinciale per le amministrative, ed il coordinatore comunale Giuseppe Pastore per FdI.

Dello stesso avviso Valentina Castaldini, coordinatore provinciale di Forza Italia: "Abbiamo scelto di sostenere in modo convinto il candidato Bruno Bernardi. In lui abbiamo visto un uomo moderato, concreto, nato e cresciuto a Molinella, che ha dato negli anni forma al fare impresa, creando lavoro e conoscendo il territorio. Con il suo nome, grazie alla sua concretezza e alla sua serietà, abbiamo creato una sinergia vincente con tutte le forze di centrodestra, consci del fatto che è possibile vincere a Molinella per le prossime amministrative".

Per la Lega ha parlato l’europarlamentare Alessandra Basso: "Non è stato difficile trovare l’accordo su Bruno. Ha ben chiaro quello che serve fare. Stimato imprenditore e presidente di Confartigianato. Ha tutto il nostro convinto appoggio".

Zoe Pederzini