Bernardino Panzacchi, val di Zena in lutto per l’istruttore morto nel deltaplano caduto a Forlì

Pianoro (Bologna), 21 aprile 2023 – Val di Zena in lutto per la morte di Bernardino Panzacchi, più noto come Dino. Il 69enne è morto nella mercoledì al Campo Volo di Forlì, precipitando con il suo deltaplano a motore. Nella tragedia ha perso la vita anche il suo allievo che in quel momento stava volando con lui. Panzacchi, che è stato anche campione italiano di deltaplano, era un istruttore esperto. Mercoledì, come tante altre volte, nel pomeriggio si era recato presso l’area di volo Forlì. Qui era salito a bordo del velivolo con un allievo, il 30enne albanese Fatjon Garxenaj. I due hanno preso quota poi, a un certo punto, pare appunto per un malfunzionamento, il deltaplano avrebbe iniziato a roteare su sè stesso per, infine, precipitare a terra velocemente. Per Panzacchi, come per Fatjon, non c’è stato nulla da fare.

Dino lascia la moglie, e due figli, uno della coppia, e la figlia che la moglie aveva avuto da un precedente matrimonio, ma che Dino da anni trattava come sangue del suo sangue. "Siamo affranti, sconvolti - racconta Fabrizio Lazzarini del Bar del Botteghino, grande amico di Dino -. Era il nostro campione, era bravo ed esperto e non possiamo pensare sia morto facendo quello che amava fare. Lo avevamo visto mercoledì mattina, era venuto al bar con la moglie che si era raccomandata con Dino di tornare a casa per le 21. Poi abbiamo saputo della tragedia". Lazzarini , poi, aggiunge: "La famiglia di Dino è sempre stata una famiglia di agricoltori della Val di Zena. Tutti noi per anni siamo andati a prendere il latte delle mucche dei Panzacchi. Dino, poi, per anni ha lavorato il ferro spostandosi a Selva Malvezzi fino a una decina di anni fa quando ha deciso, con la moglie, di occuparsi dell’azienda agricola della famiglia. È tornato a vivere qui dove, nell’azienda agricola, ha aperto un agriturismo con locanda che gestiva appunto insieme alla moglie".

7 foto Due le vittime nel tragico schianto: un istruttore di 69 anni e un allievo di circa 30

Ma Dino era un uomo dalle tante passioni oltre che dalla grande generosità: "Faceva parte del club del sigaro di Botteghino da una vita. Ci riunivano tutti i giovedì e proprio oggi (ieri, ndr) faremo la serata in suo onore in cui offrirò a tutti i membri del club il suo sigaro preferito: il Toscanello Speciale. Era un grigliatore eccezionale, star di tantissime cene al Botteghino. Una persona d’oro. Con la mia famiglia e tutto il club ci stringiamo alla famiglia di Dino" conclude Lazzarini.

A ricordarlo con dolore e affetto è anche il sindaco di Pianoro Franca Filippini: "Ho appreso della scomparsa di Dino Panzacchi con grande dolore, speravo, è brutto dirlo, si trattasse di un omonimo. Conoscevo Dino da sempre anche perché le nostre famiglie si conoscevano e si frequentavano. Da sempre ha avuto la passione per il deltaplano e ne parlava con passione ed emozione. Sono vicina a sua moglie Antonietta che abbraccio con tanto affetto, a suo figlio Riccardo a sua sorella Elisabetta e a tutti i suoi cari".