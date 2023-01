Bernardoni, che felice corsa

di Benedetta Cucci

Patrimonio della nostra città ma anche del mondo artistico e culturale, Pinuccia Bernardoni è la protagonista della nuova mostra della Fondazione del Monte in via delle Donzelle 2 fino al 26 febbraio. Una felice corsa è il titolo di questa retrospettiva necessaria, per riportare lo sguardo sulla poetica e sulla pratica di un’artista che è stata anche tra quelle personalità, appartenenti a una generazione spesso privata della giusta attenzione da parte della critica contemporanea. Il settore, del resto, è stato a lungo principalmente maschile. Poi arriva di nuovo il momento dei riflettori. Che è ancor più importante quando la cornice espositiva è preparata con passione e la curatela offre nuove possibilità e significati, anche all’artista.

Ecco l’invito della presidente Giusella Finocchiaro, le parole di Cristina Francucci del Cda (e direttrice dell’Accademia di Belle Arti), che ha conosciuto Bernardoni come professoressa proprio all’Accademia e che ne sottolinea l’eredità importantissima. E poi la curatela di Cecilia Canziani, che ammette, non conosceva l’artista prima di ricevere l’invito, e che proprio per questo è stata secondo l’opinione di tutti il punto di vista inedito di cui si andava in cerca. Perché in effetti, per dare una nuova lettura a opere dai primissimi anni Ottanta a oggi, scegliendo tra i pezzi di una produzione vastissima, può essere molto interessante uno sguardo fresco. E anche Bernardoni, classe 1953, di origine pisana, arrivata a Bologna per insegnare Anatomia dell’immagine a fianco di Severino Storti Gajani e dal 1997 al 2017, titolare della cattedra di Disegno Contemporaneo, ha avuto un’intesa fulminea con Canziani, dandole carta bianca, tra ‘le sue carte’, si può dire.

Il titolo, che sta a indicare lo sguardo piacevolmente sorpreso che Bernardoni ha ‘dovuto’ riportare sulle sue stesse opere, considerando la sua vita per l’arte (tanto da rinunciare a una cattedra a Milano per non togliere tempo alla creazione), racchiude nella sala il medium privilegiato della sua indagine sulla relazione tra scultura e corpo, tra corpo e paesaggio e tra natura e astrazione. Ma ci sono altri materiali corrispondenti a altre epoche, il ferro, il vetro, le foglie "che attraverso processi di manipolazione – come la piegatura, la foratura e l’assemblaggio– mettono in evidenza da un lato la specificità della materia, dall’altro la possibilità di dialogo tra elementi differenti". E tornando all’importanza dei buoni o cattivi maestri, che in certi ambiti sono sempre positivi, Bernardoni (la cui scultura è anti-monumentale e il cui lavoro privilegia l’intimità) ricorda di aver imparato moltissimo dal suo professore, lo scultore Quinto Ghermandi di Crevalcore; e fortunati coloro che invece hanno studiato con lei, da Eva Marisaldi a Sabrina Mezzaqui.