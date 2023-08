Berta Pirani compie 102 anni È l’unica centenaria del paese

Il sindaco di Argelato, Claudia Muzic, ha festeggiato i 102 anni della concittadina Albertina Pirani.

"La signora Albertina – dice il primo cittadino -, per tutti Berta, ha compiuto 102 anni lo scorso 5 agosto. E’ una cittadina storica della frazione di Funo ed è conosciuta da tutti perché è sempre stata molto attiva nel mondo dell’associazionismo, vivendo appieno la vita del paese". L’ultima associazione in cui ha militato l’ultracentenaria è stata l’Arci di Funo, associazione che ha ricevuto recentemente da parte del Comune il Giglio d’argento. L’ultracentenaria è in ottima forma, ed ha festeggiato la ricorrenza assieme alla famiglia ed agli amici. Per l’occasione un nipote le ha regalato una rosa rossa ed ha ricevuto a casa la visita del sindaco Muzic del vicesindaco Laura Zoboli che hanno portato le felicitazioni da parte dell’amministrazione comunale. Dal suo canto la signora Pirani, emozionata per la festa che le era stata riservata, ha ringraziato tutti gli intervenuti. "Oggi Berta – aggiunge il primo cittadino -, è l’unica centenaria tra i residenti del comune di Argelato. Tanto che lei stessa mi ha chiesto se fosse ancora l’unica centenaria in paese perché ci tiene a detenere questo record".

p. l. t.