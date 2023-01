Bertozzi e Favale fanno ballare i bolognesi

La danza, lo sappiamo, è da sempre un linguaggio universale, un disegno di corpi in movimento. Da oggi, sotto le Due Torri, diventa anche un progetto di inclusione sociale: Il portico infinito. I coreografi e danzatori Simona Bertozzi e Fabrizio Favale condurranno laboratori di ballo aperti proprio a tutti i cittadini e le comunità, senza limiti di età o provenienza, e che culmineranno in performance presentate durante il Festival dei Portici. Saranno due i percorsi attivati all’interno dell’iniziativa (coordinata dall’associazione culturale Nexus): Ballo 62, che prende il via oggi alle 10 nello spazio di Muvet (via Baruzzi 12 A), condotto da Bertozzi e Summer’s Dance di Favale che comincia il 24 febbraio. "Prima di iniziare i percorsi abbiamo fatto una sorta di mappatura delle situazioni cittadine – spiega Bertozzi –. Le abbiamo incontrate nei loro luoghi, dalle associazioni culturali alle cooperative, per capire se potesse nascere qualche forma di sinergia. Perché il laboratorio è rivolto soprattutto a persone con particolari forme di fragilità: donne, immigrati, richiedenti asilo. Insomma, tutti coloro che per la prima volta stanno iniziando un percorso". Summer’s Dance è, invece, "una danza che si sviluppa in un loop infinito, attraverso variazioni, canoni e unisoni e viene realizzata sull’ipnotica musica di Steve Reich, Music for 18 Musicians – dice Favale –. È la creazione di una sorta di danza popolare del futuro praticabile da chiunque. Qualcosa che non esiste ancora, ma che come per le danze tradizionali del passato si attua come pratica inclusiva e coinvolgente per la comunità". Info e prenotazioni (obbligatorie) a Ballo 62: [email protected], 380 1412398 (Whatsapp). A Summer’s Dance: [email protected] I laboratori si svolgono una volta al mese, durante i fine settimana. Cartellone completo su associazioneculturalenexus.orgil-portico-infinito.

Amalia Apicella