Besta, c’è chi dice sì: "Vogliamo la nuova scuola"

Non solo proteste contro la costruzione delle nuove Besta ma anche appelli affinché, invece, venga edificato un nuovo edificio. A chiederlo sono numerose famiglie di alunni che frequenato le scuole, ma anche cittadini che vivono nella zona.

"Solo perché non urliamo come fa il Comitato Besta, non significa che abbiamo torto: noi vogliamo la nuova media Besta". E ancora. "Accusano il Comune di cementificare? Ma è una scuola nuova. Il Comune ha scritto ovunque che abbatteranno trenta alberi, ma ne piantumeranno il triplo". Non manca una puntualizzazione: "Non siamo dalla parte del Comune a prescindere, ma qui si tratta di fare qualcosa per i nostri figli". Infine, "volere le nuove Besta non vuol dire che ci disinteressiamo dell’inquinamento. Anzi". Sono un fiume in piena e non ne possono più del "circo montato dal Comitato Besta".

Loro sono residenti, genitori dell’Istituto comprensivo 10 che hanno messo la loro firma in calce a una lettera che è stata inviata al sindaco Matteo Lepore per invitarlo a una "rapida ripresa e avanzamento delle attività del cantiere" e per spiegare i motivi del sì alla nuova media nel parco Don Bosco. Un progetto avversato dal Comitato Besta che oggi, insieme a diverse altre associazioni ambientaliste, sfilerà da piazza XX Settembre, con partenza alle 14 fino al parco Don Bosco. Un corteo per dire no a "tutte le opere inutili e dannose".

"Siamo sconcertati – scrivono i ‘Sì Besta’ – per le motivazioni, modalità e le espressioni di contrarietà alla realizzazione del progetto, in considerazione della possibilità offerta, da giugno 2022, di partecipare al dibattito. Nessuno può legittimarsi a rappresentare gli interessi dell’intera comunità radicata sul territorio". I molteplici sì prendono le mosse dall’"eccessiva difficoltà della ristrutturazione dell’attuale struttura e dall’assenza di possibili soluzioni per la sistemazione provvisoria di alunni in spazi alternativi idonei per la didattica".

C’è poi il fatto che la "nuova struttura è avanzata, migliore per alunni e docenti, più sicura in riferimento al rischio sismico e più accessibile per l’azzeramento delle barriere architettoniche". Ci sono poi "l’evidente riduzione di consumi energetici e delle emissioni inquinanti, la riqualificazione del parco Don Bosco, la progettazione condivisa mediante incontri aperti a tutti e specifici incontri con la comunità scolastica per osservazioni e contributi tesi al miglioramento del progetto".

f.g.s.