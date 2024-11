Besta, polo dinamico al Comune. L’acquisto per 8,5 milioni di euro

Accantonato il progetto di demolire e ricostruire le nuove scuole medie Besta al parco Don Bosco, dopo mesi di caos e contestazioni, il Comune ha optato per l’acquisto del Polo dinamico in cui sorgerà l’istituto. Per l’acquisizione, palazzo D’Accursio ha impegnato 8,5 milioni di euro: la voce rientra in una variazione di bilancio più ampia, da oltre 20 milioni complessivi, approvata dalla Giunta. L’amministrazione spiega che si tratta dell’ultima variazione sul budget 2024.

Oltre agli 8,5 milioni per il Polo, tra le modifiche più rilevanti c’è lo stanziamento di 1,5 milioni per il sostegno del diritto allo studio degli studenti con disabilità, mentre un ulteriore milione è destinato agli interventi di riqualificazione di edifici pubblici. Altri 500.000 euro, infine, andranno a finanziare il contributo affitto.

L’obiettivo è "esaurire la graduatoria dei richiedenti", dichiara l’assessora al Bilancio, Roberta Li Calzi. Con la somma inserita nella variazione, che si aggiunge a quella stanziata dalla Regione, si va a "coprire come enti locali una delle voci tagliate dal governo". Nell’insieme, secondo lei, l’ammistrazione è " in grado di mettere in campo un’importante manovra di fine anno", perché ha un bilancio "in salute, anche grazie alla gestione accurata delle entrate".