Bestemmiatore graziato: "Ha chiesto scusa, può tornare a lavorare"

Alla fine la Covisian ha seguito Dio e ha perdonato. Franco, il lavoratore cinquantacinquenne dell’azienda bolognese che gestisce in appalto il call center di Hera, è stato reintegrato. A darne notizia sono le rappresentanze sindacali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, che fin dall’inizio hanno seguito da vicino la vicenda: "Salutiamo positivamente – si legge in una nota – la decisione assunta da Covisian. Nell’augurare al diretto interessato buon rientro a lavoro, al fianco delle proprie colleghe e dei propri colleghi, le segreterie nazionali e territoriali auspicano la continuità sul sito di Bologna di un clima disteso e produttivo".

Giovedì scorso, Franco era stato licenziato in tronco dall’azienda per aver bestemmiato ‘tra sé e sé’ in ufficio (la norma penale di riferimento risale al 1930). Lui stesso aveva spiegato che durante il turno, a causa del mancato funzionamento del sistema utilizzato per lavorare, aveva imprecato. Un momento di nervosismo che, però, non era passato inosservato a una committente di Hera, presente quella mattina nella sede della Covisian.

Pochi giorni dopo il fatto, al lavoratore era stata recapitata una lettera disciplinare. Poi, il licenziamento. A niente erano servite le scuse del diretto interessato, che fin da subito si era accorto dello sbaglio: l’azienda, fino a ieri sera, era sembrata irremovibile. Ma gli stessi sindacati, insieme ai colleghi e le colleghe del cinquantacinquenne, si erano mossi affinché questa decisione venisse revocata e Franco potesse tornare a lavoro. Da lunedì scorso, infatti, era stato indetto uno sciopero a oltranza (revocato dopo la notizia del reintegro con i lavoratori che torneranno già oggi in ufficio) unitamente a un presidio fisso sotto la sede bolognese della Covisian, al numero 315 di via di Corticella. Lo stesso Franco aveva parlato al Carlino: "Ho sbagliato, ho chiesto scusa, ho 55 anni, non sarà facile trovare un nuovo lavoro. Farò ricorso, ma non ho molte speranze".

Invece per Franco c’è un finale positivo. Per il suo reintegro, era stato richiesto anche l’intervento dell’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, invitato a prendere parte al presidio per mediare sull’accaduto. Almeno ufficialmente, dal cardinale non erano arrivati segnali.

Alla fine è stata la stessa azienda a "riconoscere la buona fede del lavoratore". In una nota, Covisian ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta di revocare il licenziamento: "Apprezziamo il fatto che il lavoratore abbia riconosciuto il proprio errore impegnandosi in caso di reintegro a evitare il ripetersi dell’accaduto. Abbiamo quindi deciso, in accordo con i sindacati, di accogliere la richiesta di reintegro, con effetto immediato, espletate le pratiche del caso".