Betty Blue, Bizzarri saluta. Franchi diventa presidente

Cambio al vertice di Betty Blue, la griffe bolognese Elisabetta Franchi. Marco Bizzarri, ex ceo di Gucci, infatti, lascia la carica di presidente per fine mandato e al suo posto siederà la fondatrice della maison, Elisabetta Franchi. L’annuncio in una nota arrivata lunedì sera che spiegava come "la società ha avviato un processo di rinnovamento della governance volto a supportare efficacemente le future fasi di sviluppo e perseguire al meglio gli interessi della società". Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il manager avrebbe venduto a luglio le sue quote (il 23 per cento, acquisito tramite la holding di famiglia Nessifashion) e avrebbe dato le dimissioni all’inizio del mese. Ieri pomeriggio si è tenuta la riunione del cda di Betty Blue Spa, la società che produce il brand bolognese Elisabetta Franchi, che ha ratificato i nuovi assetti societari e del consiglio di amministrazione dell’azienda.

Bizzarri è stato presidente e ad di Gucci dal 2014 al 2024. Dal 2005 al 2009 è stato presidente di Stella McCartney e dal 2009 al 2014 di Bottega Veneta. L’anno scorso era sbarcato nell’azienda di moda bolognese, diventandone presidente.

A fine gennaio Franchi e Bizzarri avevano rilasciato un’intervista a Vogue in cui la fondatrice del brand aveva così raccontato la collaborazione con il manager: "Dopo essermi ritirata dalla quotazione in borsa durante la pandemia, ho capito che non volevo essere ’io’, ma volevo essere ’noi’. Sapevo che quella era la strada che volevo percorrere, ma non sapevo come. Ho detto: ‘Potrebbe essere lui’, ma era un sogno a occhi aperti". Che però è finito dopo poco più di un anno di convivenza.

