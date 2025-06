Blitz contro Bezos anche a Bologna: imbrattati alcuni Amazon lockers

Bologna, 26 giugno 2025 – Anche a Bologna prende piede la protesta contro Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che in questi giorni è a Venezia per il suo maxi matrimonio con Lauren Sanchez, dove proprio oggi Extinction Rebellion ha rivendicato una manifestazione (foto). Sotto le Due torri il collettivo Municipi sociali ha infatti imbrattato alcuni Amazon lockers con vernice rossa e la scritta 'No space 4 Bezos'.

Il collettivo annuncia anche la propria presenza alla manifestazione contro Bezos in programma dopodomani, il 28 giugno, in Laguna.

“Bezos non è il benvenuto a Venezia – afferma il collettivo – ma nemmeno a Bologna e in tutta Europa. Facciamo nostro il grido che proviene dalle strade americane, dove si fa visibile la guerra civile globale permanente: no kings!”.

Una delle proteste contro l'americano Jeff Bezos, fondatore di Amazon, a Venezia

Il mondo, sostiene il collettivo, è “gestito sempre di più da oligarchi per questo quando nascono moti di rivolta contro di loro, è quella la parte in cui stare. Pensano di utilizzare le città come dei re, sequestrano Venezia in questo caso per il proprio matrimonio, si arrogano il diritto di utilizzare la forza, decidendo quando è il momento di muovere guerra e sganciare bombe, hanno il monopolio delle nuove tecnologie senza alcun diritto dalla nostra parte. Credono di essere padroni del mondo, ma in Europa dimostreremo che non è così” concludono gli attivisti di Municipi sociali nella loro protesta.