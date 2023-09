Bf, aumento di capitale. Ciarrocchi nuovo ad

L’assemblea degli azionisti di BF, gruppo di cui fa parte Bonifiche ferraresi e attivo nella filiera agroindustriale, ha deliberato ieri di conferire al consiglio di amministrazione una delega per aumentare il capitale sociale a titolo oneroso, in una o più volte, per un importo massimo complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a 300 milioni di euro. L’aumento avverrà con emissione di nuove azioni ordinarie. La delega ha validità per un periodo di 5 anni a decorrere da oggi. L’assemblea ha anche provveduto a nominare Luigi Ciarrocchi come nuovo amministratore della società.