B.Great, la cena dei mille: "Un menù per l’ambiente"

Oltre mille cuori, seduti insieme a un unico tavolo dalle Due Torri al Nettuno, per realizzare progetti dedicati ai ragazzi che soffrono di Disturbi Alimentari e sostenere le loro famiglie. Questo è il contesto e l’idea guida di B.Great, Intelligenza Alimentare, progetto a scopo benefico creato da Fondazione Pass e Bimbo Tu che il 31 maggio porterà tante persone a condividere una missione virtuosa nel centro di Bologna, con lo scopo di raccogliere fondi a favore delle attività di sensibilizzazione e dei progetti terapeutici rivolti alle famiglie dei ragazzi.

Sarà lo chef Max Poggi di Ingrediente Italia a preparare il menù nel rispetto dei valori di sostenibilità che da sempre contraddistinguono le sue scelte, ma in linea con il delicato tema della salute mentale scelto per l’evento. Il dessert sarà invece a cura del pasticcere Gabriele Spinelli. Madrina dell’evento Martina Colombari.

Nella sua collaborazione con B.Great, cos’ha compreso delle radici di un disturbo alimentare? "Ho capito che quando si parla di cibo o di intolleranza, diamo sempre per scontato che la comprensione sia sempre in base al nostro vissuto, alla nostra esperienza. In realtà bisogna fare molta attenzione perché non si tratta sempre di fisime: ci sono dietro situazioni, scelte di vita profonde, bisogna avere un rispetto profondo per le persone".

Poggi, cos’è per lei l’intelligenza alimentare? "Intelligenza alimentare significa approcciarsi con un ragionamento non solo istintivo ma anche logico, al cibo. Ciò che ti fa bene e che non ti fa bene, ciò che ti piace o che non ti piace, che impatto ha sull’ambiente? Tra l’altro il cibo, visto che spesso si paragona all’arte, è l’unico tipo di arte che coinvolge i cinque sensi. In cucina hai il tatto, il gusto, l’olfatto, la vista, l’udito di quando friggi o rosoli ad esempio, tutti i rumori di fondo prodotti dalla cucina. Per cui nei progetti di recupero dei ragazzi il cibo è più trasversale di altre tipologie di arti e mestieri. Vedo che nei progetti di persone fragili o disabili, la cucina sta prendendo molto piede".

Come sarà il menù della cena? "Quasi completamente vegetariano, con qualcosa a base di carne solo nel secondo piatto, in una salsa a base di scarti, perché è fatta con ali di pollo, per insaporire la cotoletta vegetale e darle un aspetto di cotoletta alla bolognese".

Perché un menù vegetariano? "Perché ho bisogno anche di un recupero, non tanto della verdura, quanto di un valore vegetale. Basandomi sulla cucina tradizionale italiana, dove in tantissimi piatti il vegetale ha un posto primario, e potrei citare la parmigiana come piatto simbolo, nel tempo abbiamo relegato la verdura a mero ruolo di contorno. Non bisogna dimenticare che i nostri nonni ci hanno insegnato a considerare la zucchina come ingrediente principale di una ricetta. Mi piacerebbe riuscire ad aprire una riflessione facendo capire che il vegetale deve diventare primario perché l’agricoltura è meno impattante rispetto all’allevamento".

Benedetta Cucci