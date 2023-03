Bi-Rex, industria e innovazione Sedici milioni in tre anni per sostenere le imprese

di Mariateresa Mastromarino

Il Centro Bi-Rex, Big Data Innovation & Research Excellence, è pioniere dell’industria 4.0, avvicinando sempre di più le aziende e le imprese ai processi tecnologici e di digitalizzazione. E dopo tre anni di attività, si nota l’impatto e l’effetto del Centro sulle imprese italiane, in particolare sulle piccole e medie imprese, che ricoprono più del 70% del Pil del Paese. Voluto dal Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Bi-Rex ha condotto tre bandi di cofinanziamento, dando vita a 35 progetti, proposti da 88 aziende, 57 delle quali sono Pmi.

"Siamo uno degli otto Competence Center, emettendo bandi da oltre 5 milioni – dice Stefano Cattorini, direttore generale di Bi-Rex –. Abbiamo creato la nostra sede, che è la linea pilota, e abbiamo fatto un set di servizi per le imprese". La linea pilota, in via Nanni Costa, è una rete di 42 laboratori messi a disposizione dalle 42 aziende e dalle 12 università del network Bi-Rex. "Il Comitato di indirizzo è l’organo che dà le linee tecnologiche al Centro, dove si individuano le azioni da compiere per il mondo industriale – afferma il professore Luca Tomesani, del Centro Competenza –. Oltre a questo compito, il Comitato ha dieci membri per la parte industriale e dieci centri di ricerca". Il Centro è uno dei soggetti attuatori del Mimit: "Da qui al 2025, riceveremo circa 16 milioni di euro dal Ministero – aggiunge Cattorini –. E i tre quarti di questi fondi saranno di nuovo dedicati a bandi di progetti di innovazione per le imprese e ai servizi per le imprese stesse".

Un lavoro triennale, che si concentra anche sulla formazione e sull’assunzione di nuovo personale. "Bi-Rex dialoga con le imprese, le istituzioni e l’Università e ha un rapporto stretto con la morfologia delle nostre Pmi, creando un lavoro di qualità", conclude Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico.