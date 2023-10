Biagio Passaro di nuovo "libero"

Revocato l’obbligo di dimora a Castelfranco Emilia (Modena) per Biagio Passaro. L’imprenditore napoletano, ma domiciliato da anni nel Modenese, e leader del movimento ‘Io Apro’ contro le chiusura del lockdown, sta affrontando il processo che lo vede imputato per bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Ieri il giudice Letizio Magliaro ha accettato la richiesta dei suoi avvocati Enrico Fontana e Saverio Campana di revoca della misura cautelare. "Finalmente libero – commenta l’imprenditore –, ringrazio i miei avvocati e il mio consulente. Ho collaborato con la Procura e continuerò a farlo per chiarire tutti gli aspetti di questa spiacevole vicenda. Credo nell’operato della giustizia e delle istituzioni, per cui attendo fiducioso la prossima udienza. Ora mi dedico alla mia famiglia e alle mie attività". Il processo a Passaro, con rito abbreviato condizionato a produzioni documentali, una consulenza tecnica contabile e l’audizione del consulente tecnico della difesa, riprenderà nel 2024.