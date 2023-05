Bianca e le altre nella personale di Carlotta Passarini

Ha tagliato il nastro questo weekend e proseguiràfino al 16 giugno la prima personale di Carlotta Passarini alla galleria L’Ariete di via Marsili 7. Un’installazione di opere del ciclo ‘Bianca’ - tecniche miste su carta applicata su tavola - dedicato a figure femminili che emergono dal luminoso bianco di un fondo nel quale spazio e tempo appaiono sospesi. Le donne di Carlotta Passarini, bolognese classe ’77 che da illustratrice ha al suo attivo già numerosi albi per bambini, hanno volti, espressioni, posture, abiti e accessori che in pochi dettagli le delineano nello stile e nella personalità. Bianca e le altre - leggere, assorte nella propria dimensione - ci guardano sicure di sé o ci passano accanto senza accorgersi di noi in una sequenza di ritratti delineati con tratti sapienti e fine psicologia.