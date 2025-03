Bianchi lancia Molinella nel derby. Medicina vola sulle ali di Corcelli

Frangente complesso in serie C per la regina del girone G Cmo Ozzano, che alza bandiera bianca nel derby casalingo contro Molinella e allunga così la striscia negativa a tre referti gialli. Tra le fila di coach Federico Grandi non bastano i 18 per parte dell’asse Kissima-Odah, che si arrendono ai 44 complessivi dei violini molinellesi Bianchi e Seravalli.

Del ko ozzanese ne approfittano così le inseguitrici, su tutte la Virtus Medicina, che sulle ali di un Corcelli da 27 punti (coadiuvato dai 17 di Iattoni, dai 13 di Masrè e dai 10 di Morara) redigono il settimo successo consecutivo e si portano a -2 dalla vetta del girone. Dietro continua il momento clamoroso della Francesco Francia di coach Andrea Mondini, alla nona vittoria filata dopo l’agile +38 arrivato sul parquet di Scandiano: doppie cifre per Ferdeghini (19), Lovisotto (16) e Ranieri (11). A metà della graduatoria successo clou per la Cmp Granarolo, che piega il Cvd Casalecchio di 3 lunghezze, fa scattare la classifica avulsa in virtù del punteggio più basso dell’andata (a novembre finì 76-73 per il Cvd) e si porta così al settimo posto. In fondo alla classifica ottavo ko filato per l’Sg Fortitudo.

Gare girone G: Scandiano-Francesco Francia 52-90, Argenta-Virtus Medicina 73-83, Cmo Ozzano-Molinella 73-75, Cmp Granarolo-Cvd Casalecchio 68-65, Novellara-Arena 82-77, Lg Competition-Sg Fortitudo 78-59 e Vignola-Bsl San Lazzaro 81-74.

Classifica: Cmo Ozzano 36; Virtus Medicina 34; Lg Competition e Francesco Francia 32; Molinella 28; Scandiano 26; Cmp Granarolo e Cvd Casalecchio 20; Arena 18; Argenta e Vignola 16; Sg Fortitudo e Novellara 12; Bsl San Lazzaro 6.

Gare girone M: Pisaurum Pesaro-Guelfo 76-73, Baskers-Real Pesaro 76-68, Santarcangelo-Cab Ancona 94-62, Urbania-Robur Falconara 83-63, Robur Osimo-Fossombrone 65-72, Porto Sant’Elpidio-Titano San Marino 51-64 e Sutor Montegranaro-Taurus Jesi 77-87.

Classifica: Baskers 44; Santarcangelo 40; Fossombrone 32; Urbania 30; Pisaurum Pesaro e Porto Sant’Elpidio 24; Taurus Jesi 22; Sutor Montegranaro e Titano San Marino 20; Guelfo 16; Robur Osimo 14; Robur Falconara 12; Real Pesaro 10; Cab Ancona 0.

Giacomo Gelati