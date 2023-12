Bianchini: "Un genio dei canestri"

Andrea Bianchini è l’attuale presidente della Sg Fortitudo. E in qualità di numero uno e di amico dell’onorevole, è sempre stato in contatto con Giancarlo Tesini.

Bianchini, cosa è stato Tesini per la Fortitudo?

"Un dirigente, un personaggio, un uomo onesto. Ma confinarlo al mondo Fortitudo, credo, sarebbe riduttivo. Perché...".

Dica.

"Credo che Tesini sia stato davvero una figura importante, non solo a livello politico, ma anche a livello sportivo per la città. Penso a quello che si è inventato, nella prima metà degli anni Settanta, per salvare la Fortitudo dalla serie B".

Era un uomo di Lega, del quale è stato dirigente, e inventò la A2.

"Appunto, un colpo di genio. La Fortitudo rischiava non solo la serie B, ma di perdere uno sponsor importante qual era Alco. Nacque la A2. Così cambiò il mondo dei canestri".

Eravate in contatto.

"Ci sentivamo spesso. Anche se, l’ultima volta, visto il peggiorare delle sue condizioni, è stato a ottobre. E’ stato in quel momento che, parlando, mi ha colpito".

Cosa è accaduto?

"Forse si sentiva più stanco. Mi disse che il suo desiderio era, una volta mancato, di essere ricordato in Furla, nella sua palestra. Lo onoreremo così".

Le aveva confidato un altro desiderio, giusto?

"Sì, era tifoso della Fortitudo. Avrebbe voluto tornare al PalaDozza. Mi disse, quasi dubbioso della possibilità: ’Però dovrei andare in parterre’. Sorrisi. E gli risposi che non ci sarebbero stati problemi. Il rimpianto è che, viste le sue condizioni, non si sono create le premesse per riportarlo, come avrebbe meritato, al PalaDozza. Per vedere i suoi ragazzi, la sua gente".

Cosa perde la Sg?

"A costo di ripetermi, dico che è una perdita incolmabile non solo per la Sg di cui era tuttora presidente onorario, ma per il mondo dei canestri. Ha fatto tanto nel corso degli anni, ha lavorato senza mai risparmarsi. E senza mai risparmiarsi ha continuato ad amare e operare per il mondo Fortitudo. Per tutti noi, che facciamo parte di questa gloriosa polisportiva, resta un punto di riferimento".

Uno dei grandi che ha scritto almeno mezzo secolo di storia dei colori biancoblù.