Bianciardi dal Rizzoli a ’La Maddalena’, dove si curava Messina Denaro

Dal Rizzoli, ad altri incarichi, fino alla clinica ’La Maddalena’ di Palermo, dove era in cura il boss mafioso Matteo Messina Denaro. È il percorso di Luca Bianciardi, di origine toscana, direttore sanitario dell’Istituto ortopedico dal 1° aprile del 2015 al 31 agosto del 2018. Bianciardi, raggiunto da noi al telefono, alla domanda su come la struttura stia affrontando le giornate seguite alla cattura dell’ex primula rossa, risponde così: "Abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni sul fatto, perché c’è un’indagine in corso". Nel sito della clinica, nello spazio riservato a Bianciardi,

si legge che

"il direttore sanitario

è il garante ultimo dell’assistenza sanitaria

ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura".