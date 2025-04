Bianco: "I nostri libri plastic free"

La storia di Giraldi Editore è intimamente legata alla mia infanzia e alla mia passione per la lettura, che affonda le radici in un’atmosfera familiare dove il profumo della carta è stato il mio pane quotidiano. Crescendo in un’azienda di famiglia, la Fotoincisa Bico, che dal 1971 a oggi si è distinta nel mondo della prestampa e della stampa digitale, ho avuto il privilegio di essere testimone di un’evoluzione tecnologica che ha trasformato il settore, ma che non ha mai intaccato l’amore per il libro come oggetto tangibile, che ha sempre avuto un fascino speciale per me". È una storia soprattutto di affetti quella che lega Rossella Bianco alla storica casa editrice bolognese Giraldi Editore, rilevata nel 2011. E che oggi si fa protagonista anche di una novità: la rimozione di componenti in plastica dalle copertine. "Fin da giovane – spiega –, sono stata affascinata dalla magia che c’è dietro la creazione di un libro. Ogni titolo che pubblichiamo è un viaggio".

Bianco, la sua è una casa editrice con un’ offerta diversificata. "Il catalogo spazia dalla narrativa alla saggistica, rispondendo così a molteplici esigenze e gusti del pubblico. Una forte attenzione viene data all’attualità. Siamo anche impegnati nel raccontare storie aziendali, cercando di dare voce a esperienze e strategie che possano ispirare e insegnare. La nostra missione è quella di proporre contenuti che stimolino riflessioni ed emozioni, con un’attenzione speciale alle voci che raccontano storie di coraggio e resilienza".

Da poco avete deciso di rimuovere la plastica dalle vostre pubblicazioni. "La scelta nasce dalla consapevolezza e dalla responsabilità che abbiamo come casa editrice verso l’ambiente. Il primo libro senza plastica in copertina uscì nella primavera del 2024, Book sun lover di Isa Grassano, ma dal 2025, tutti i libri di Giraldi Editore usciranno plastic free, riconoscibile con un bollino in quarta di copertina".

Non è la prima operazione in questo senso. "Già nel 2022, insieme allo scrittore Gianluca Bota, abbiamo dato vita a un progetto importante, Farotto e gli ambasciatori del mare, libro per le scuole. Eliminare la plastica dalle copertine non è solo una scelta ecologica, ma anche un messaggio: il nostro impegno per un futuro più sostenibile deve partire da azioni concrete. La plastica non è più un materiale che possiamo giustificare come inevitabile".

Qualche settimana fa è stata in Senato con una vostra autrice. "Sì, per la presentazione del libro di Paola Boldrini, nostra autrice, vicepresidente Intergruppo Parlamentare Diabete, Obesità, Malattie croniche non trasmissibili, per la presentazione del suo libro, Dietro l’angolo, con introduzione di Livia Turco, anche lei presente. Il libro raccoglie testimonianze di persone con patologie croniche legate allo stigma: emofilia, talassemia, psoriasi, diabete tipo I, cefalea, malattia oncologica, fibromialgia, artrite reumatoide, cecità. A raccontare la loro storia, senza pietismo, sono presidenti di associazioni nazionali".

Non sono molte le editrici donne: si riflette anche in un’attenzione particolare alle autrici femminili? "La presenza di donne nel mondo dell’editoria è ancora relativamente rara, ma è un aspetto che sta cambiando e, come casa editrice, abbiamo la responsabilità di contribuire attivamente a questa trasformazione. Ho sempre cercato di dare spazio a voci femminili che, oltre a raccontare storie, portano con sé una visione e una sensibilità uniche. Non si tratta solo di un’attenzione formale, ma di una vera e propria valorizzazione della voce delle autrici. Il mio obiettivo è dare la possibilità alle autrici di esprimersi liberamente, in un contesto in cui non c’è solo spazio per la scrittura ’femminile’, ma per la scrittura in tutte le sue forme più autentiche e diverse".

Quale sono le difficoltà maggiori oggi del settore? "Sono molteplici, e certamente il dato che in Italia si legge poco è un tema che conosciamo da tempo. Nonostante ciò, credo che la vera sfida non stia solo nell’aumentare i numeri di lettori, ma nel riuscire ad avvicinare i giovani, e non solo, a una lettura che sia stimolante e che parli loro".

In che modo? "È fondamentale offrire temi attuali e contemporanei, magari poco trattati, che possano suscitare curiosità e interesse. Un’altra grande difficoltà riguarda il ruolo delle librerie. Oggi, il mercato è molto più competitivo, con il web che rappresenta una concorrenza forte. Le librerie fisiche devono evolversi, offrire una gestione più agile e rapida delle ordinazioni. Il cliente oggi si aspetta che possa reperire un libro senza troppa attesa. Per le librerie, il futuro deve passare attraverso un mix di esperienza fisica e digitalizzazione".