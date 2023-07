Biasanòt, Storie di notti bolognesi, musicisti, giornalisti e altri sciagurati

Serata bolognesissima per ’Sotto le stelle del cinema’: alle 21,45 in Piazza Maggiore è in programma ’Biasanòt. Storie di notti bolognesi, di musicisti, giornalisti e altri sciagurati di una città che non andava mai a letto’, nuovo film di Paolo Muran e Giorgio Comaschi, presentato dagli stessi autori, accompagnati da Celso Valli e Jimmy Villotti. Nel film tanti protagonisti della Bologna tiratardi, da Gianni Morandi a Fio Zanotti, da Pupi Avati a Eraldo Pecci fino a Francesco Guccini e Paolo Zavallone, recentemente scomparso.

Comaschi, con Muran, avete raccontato l’epoca e le gesta dei Biasanòt. Per i giovanissimi: chi erano?

"L’epoca dei biasanòt, il cui fascino è ancora fortissimo, è stata l’apoteosi del cazzeggio creativo che ha fatto fatto grande la Bologna creativa, perché dall’apparente non far niente delle notti, del non parlare di niente, fra giornalisti, musicisti e altri sciagurati, venivano fuori delle grandi idee".

L’ingrediente segreto?

"La cretinisia che ritengo fondamentale nella vita e che alcune persone ancora hanno, a differenza dei giovani che fan molta fatica. È la cretinisia dello stesso Gianni che dice ’ah Pelizza, ma ti ricordi Pelizza, era un gran genio’ o le tre trombette che rimarcano e ricorrono… po popopo… il sale della vita le cretinisie".

Come nasce il film?

"Dai racconti di Celso sul Modernissimo, perché suo padre, grande compositore, andava lì a fare il mercato degli orchestrali la mattina. Con Paolo Muran un giorno abbiamo chiamato Gianni Morandi che subito è stato pronto a raccontare le cose della Scaglioni, della Bologna di notte e poi tutti gli altri".

Si capisce che vi divertivate per davvero a ricordare.

"Ci sono due frasi emblematiche: una la dice Zavallone che afferma come ad una certa ora si diventasse tutti uguali, il grande musicista col cameriere, col fornaio… L’altra è quella di Pupi: ’l’amicizia glutinava tutto’".

Benedetta Cucci