Biblioteca aperta ai bambini con l’aiuto dei commercianti

Il comitato operatori economici di Pieve di Cento ha donato 1.500 euro alla biblioteca ’Le Scuole’ da destinare alle attività per i bambini. In una cerimonia alla presenza del sindaco Luca Borsari, la presidente del comitato dei commercianti di Pieve, Barbara Campanini, ha consegnato un simbolico assegno a Daniela Vecchi, responsabile della biblioteca.

Il contributo dei commercianti è stato possibile anche grazie al progetto di sostegno al commercio di vicinato predisposto dall’Unione Reno Galliera e finanziato con apposito bando. E ai fondi raccolti con un originale gioco dell’oca, che riproduce in ogni tappa le tante eccellenze culturali, monumentali e architettoniche di Pieve. "’Le Scuole’, dopo il restauro seguito al terremoto del 2012, è un luogo del sapere – dice Borsari – un insieme di laboratori, mostre, spazi per conferenze. È una biblioteca dentro una pinacoteca, e viceversa. Ringrazio a nome del Comune i commercianti di Pieve che hanno voluto contribuire a dare vita a questo importante progetto". E sul tema, i commercianti Confcommercio hanno confermato Linda Rossi - fioreria Fiorilinda - presidente Ascom per il mandato 2023 - 2027. Invariato il consiglio direttivo, con Gabriele Calzolari vice presidente, Augusto Alberghini, Luigi Campanini e Giovanna Cevolani, cui si è aggiunta Barbara Campanini, in qualità di consiglieri.