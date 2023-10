Biblioteca aperta dopo il trasloco nelle ex scuole elementari

Ha riaperto i battenti sabato, dopo il trasloco, la biblioteca comunale di Sala. Si trova in via Gramsci con apertura il martedì e il giovedì, dalle 8,30 alle 18,30 e il mercoledì e il sabato, dalle 8,30 alle 12,30. La biblioteca si è spostata da piazza Marconi di Padulle a Sala in via Gramsci, nelle ex scuole elementari con nuovi spazi più grandi, luminosi e accoglienti. Qui, l’amministrazione comunale ha ristrutturato e riqualificato un piano che ospita adesso la nuova biblioteca. E oltre al servizio per i bambini potrà essere fornito, grazie ai locali più ampi, il nuovo servizio bibliotecario dedicato agli adulti. "C’è – dice il sindaco Emanuele Bassi, ricordando le fasi del trasloco – la sera prima, la notte prima. Quella in cui sei rientrato tardi perché fino all’ultimo c’era quel dettaglio da sistemare e con te altri compagni di viaggio. Quella in cui, quasi in automatico, il pensiero si riavvolge tornando ai primi momenti, al momento dell’idea, al primo progetto". E Bassi aggiunge: "Poi c’ è la comunità tutta di Sala, il comitato di San Martino e l’Avis che hanno donato complementi d’arredo, gli esercizi e aziende che hanno contribuito a loro volta con il caffè, le piante, le scansie... Ecco, una comunità come quella di Sala si meritava davvero una biblioteca sicuramente più grande, sicuramente più luminosa, più bella".

p. l. t.