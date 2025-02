Biblioteca, bando per il servizio civile

’Strappare lungo i bordi’ e ’Versi tra gli scaffali’. Questi i titoli dei progetti del Servizio civile universale di Loiano. Fino alle 14 del 18 febbraio è possibile candidarsi per partecipare ai due progetti, organizzati dall’associazione di enti Scubo, nel bando di servizio civile universale. Entrambi i progetti sono rivolti a giovani tra i 18 e i 28 anni e avranno come sede anche la biblioteca del Comune di Loiano, dove è previsto l’impiego di due volontari per ciascun programma. Il progetto mira a rilanciare il patrimonio culturale a partire dalle biblioteche con focus su giovani e famiglie nell’ottica di contrastare il calo di partecipazione post-pandemia. È previsto un rimborso spese mensile di 507,30 euro.