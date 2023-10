Biblioteca delle donne: festa e testimonianze per i primi 40 anni

La Biblioteca delle Donne, specializzata in cultura femminile, studi di genere e femminismo in Italia, con un patrimonio di oltre 40mila titoli, festeggia oggi il quarantesimo anniversario dalle 9.30 alle 18.30, nell’ex Convento di Santa Cristina. Una giornata di festa e riflessione aperta alla città, partendo dalle radici per arrivare al presente. L’associazione Orlando è ente gestore, il Comune sostenitore attivo con una convenzione. dopo i saluti istituzionali sarà affrontato il tema ’Segnare la mappa della città: i luoghi delle donne tra sguardo al passato e immaginazione del futuro’. Alle 14,30 ci sarà la visita alla biblioteca con la responsabile Anna Pramstrahler e le varie testimonianze. Alle 17,30 concerto ’Le Core & Le Chemin des femmes’