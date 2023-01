Biblioteca e centro culturale, due nuovi defibrillatori

Grazie anche al concorso ‘Uno scontrino per il paese’, ad Argelato, nei giorni scorsi, sono stati installati due defibrillatori esterni. Lo segnala, con soddisfazione, il sindaco Claudia Muzic. "Abbiamo inaugurato ufficialmente – spiega il primo cittadino – i due defibrillatori automatici esterni messi a disposizione della nostra comunità grazie all’iniziativa ‘Uno scontrino per il paese’. L’iniziativa, grazie all’adesione di 43 attività commerciali, ha consentito ai cittadini di votare, utilizzando lo scontrino ricevuto nelle singole attività, una delle tre proposte progettuali pensate per il nostro comune. Ed il verdetto ha premiato il progetto defibrillatore". E adesso, accanto alla biblioteca comunale di Argelato ed a quella del centro culturale di Funo, spiccano due nuove colonnine da esterno che contengono altrettanti defibrillatori automatici (uno acquistato grazie a questa iniziativa ed uno messo a disposizione dall’amministrazione). "Mi sento di dire – continua il sindaco – che gli apparecchi rappresentano un bellissimo regalo per ognuno di noi". L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Unione Reno Galliera e Iscom group con la partecipazione dei comitati commercianti di Argelato e Funo, di Confcommercio Ascom Bologna e di Confesercenti Bologna.

Pier Luigi Trombetta