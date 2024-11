Biblioteca Eco, ci siamo. Cominciati i lavori in piazza Puntoni: "Pronta entro un anno"

Data storica per uno dei tributi più attesi a un amatissimo figlio di Bologna: il 28 ottobre sono iniziati i lavori di realizzazione della biblioteca ‘Umberto Eco’, che sotto le torri custodirà tutta la parte moderna dell’imponente lascito librario del grande scrittore e semiologo. La genesi dell’idea fu raccontata dal Carlino a partire dal 2018, e in esclusiva fu svelato anche il progetto, con tanto di rendering e l’impegno preso, a braccetto, dall’Alma Mater e dal ministero della Cultura, sotto la regia della sottosegretaria Lucia Borgonzoni (Lega) a realizzare la biblioteca nel minor tempo possibile. Poi, al netto di qualche turbolenza nell’iter procedurale (con una causa al Tar da parte degli eredi che poi è stata ritirata, il vulnus era il provvisorio vincolo posto dal ministero ‘sull’indivisibilità’ dell’eredità libraria del professore), sono passati degli anni e adesso finalmente si è partiti con i lavori preliminari, c’è tutto l’adeguamento sismico da sistemare. La porta d’accesso al sapere, che avrà il suo ingresso principale da piazza Puntoni 2 (comunque contigua ai locali della Bub), avrà un piano terra con circa 71 metri quadrati di biblioteca e 42 di archivio degli appunti. La biblioteca sarà dotata di una sala di lettura, di un front office bibliotecario e di un giardino esterno utilizzabile. Inoltre un soppalco sarà accessibile da una scaletta a chiocciola. Scaffali aperti, ovunque, con lo stesso design della collezione personale di Milano. La parte antica dei volumi è già in bella mostra, da tempo, alla biblioteca Braidense del capoluogo meneghino. "I lavori strutturali sono iniziati nel seminterrato, siamo contenti, non vediamo l’ora di poter ospitare studiosi e visitatori nelle stanze della prestigiosa biblioteca Eco – spiega il rettore Giovanni Molari –. Confidiamo ci voglia un annetto partendo da adesso per inaugurarla. Speriamo che i lavori siano rapidi, sarebbe bello essere pronti subito dopo l’estate del 2025. E’ intenzione dell’Alma Mater completare tutti i cantieri ancora in essere al più presto, e questo della biblioteca Eco è sicuramente uno dei più importanti". Ancora incerta, quindi, la data precisa per un’inaugurazione, ma di sicuro il materiale librario verrà trasferito nei locali solo l’anno prossimo. Quanto alle vicissitudini che hanno caratterizzato la realizzazione del tributo all’autore de ‘Il nome della Rosa’, ora è davvero tutto alle spalle.

Ogni cosa è stata definita secondo le volontà della sua famiglia, che da subito aveva espresso l’intenzione di donare parte del lascito – 30mila unità tra libri e appunti – a Bologna (girato in comodato per 90 anni all’Università di Bologna dal ministero della Cultura), mentre la porzione milanese è stata acquistata dallo Stato. "Finalmente ci siamo. Abbiamo dato battaglia per far arrivare il grande lascito di Eco a Bologna, e pensare che nel 2018 l’allora ministro dei Cinque Stelle (Alberto Bonisoli, ndr) voleva far restare tutto a Milano. Ma mi sono opposta, e ringrazio l’Università e soprattutto la famiglia Eco per la sensibilità dimostrata. Il professore amava tanto Bologna dove ha fatto la storia dell’insegnamento, ha sempre scelto noi ed è un grande cosa avere un centro studi mondiale, a suo nome, sotto le torri. Adesso avanti tutta per inaugurare il prossimo anno". Costo dei lavori in corso: 778mila euro. Esegue Archeosistemi, alla progettazione la ditta Siever (Modena).