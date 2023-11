Biblioteca in festa per i suoi 22 anni

Salaborsa festeggia il suo compleanno il 13 dicembre, anniversario dell’apertura avvenuta nel 2001, ma a festeggiare si comincia molto prima, con un progetto ideato dall’illustratrice Giulia Neri. Si inizia martedì 5 dicembre alle 18 con un doppio appuntamento: l’incontro in Piazza Coperta per presentare il volume ’All’ombra del vento’ (Psicografici Editori) e l’apertura della mostra ’Portami via’. L’autrice dialogherà con Federico Pace, autore della prefazione al volume, e Federico Falciani, editore. I tre relatori racconteranno come la pubblicazione uscita quest’anno, primo libro dell’artista, unisca le passioni di Giulia Neri per il disegno e per la scrittura, accostando le sue illustrazioni a brevi storie, frasi scritte negli anni e tenute da parte. In mostra circa 70 illustrazioni: Tra le tavole esposte, sarà svelata mercoledì 13 dicembre quella creata per il compleanno di Salaborsa.