Biblioteca Pavese,. Spettacolo di danza con biglietto omaggio

CASALECCHIO

Spettacolo di danza con biglietto omaggio a sorpresa oggi alla Biblioteca Pavese di Casalecchio dove per tutta la giornata ogni lettore che prende in prestito un libro potrà vincere un biglietto omaggio e una riduzione per chi lo accompagna per lo spettacolo di danza Col Tempo, di Ambra Senatore in programma domani al Teatro Comunale Laura Betti. Dieci anni dopo la sua prima coreografia di gruppo intitolata Passo, Ambra Senatore con questo spettacolo si dedica a una nuova creazione con la complicità degli interpreti di allora.