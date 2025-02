Biblioteca Salaborsa. Le notti di Mosca di Franceschini

Si intitola Le notti di Mosca, il libro (Baldini+ Castoldi) che Enrico Franceschini presenta oggi alle 18 in Salaborsa all’interno de Le voci dei libri. Il giornalista, in dialogo con Mariangela Cofone, ci riporta all’autunno 1999. I protagonisti sono Selina Masdaev, che perde marito e figli in Cecenia, trucidati dai soldati della Russia post-comunista e l’inglese Jack McLean, che perde il figlio in un attentato contro un avvocato che sa troppe cose sulla corruzione dei nuovi ricchi russi. Un thriller sugli intrighi, sui misteri e sulle occasioni perdute della nuova Russia.