Bice Biagi, i funerali a Pianaccio: “Ha saputo coniugare la ragione con l’amore”

L'addio commosso a Bice Biagi

Per approfondire:

Pianaccio (Bologna), 18 marzo 2023 – Bice Biagi ha superato la morte e ora ci guarda dal cielo. E' questa la sintesi dell'omelia che don Giovanni Nicolini ha tenuto nel pomeriggio nella chiesa di Pianaccio durante i funerali della figlia di Enzo Biagi.

"Grazie alla sua intelligenza - ha spiegato don Nicolini - Bice ha saputo coniugare la ragione con l'amore seguendo la via del bene e chi dona la sua vita alla causa del bene incontra subito la luce superando le tenebre della morte".

Sono state più di 200 le persone che hanno raggiunto questo piccolo paese nel comune di Lizzano in Belvedere per dare l'ultimo saluto a chi non ha mai dimenticato le sue radici pur abitando lontano.

Bice è stata sepolta nella tomba di famiglia a fianco del padre Enzo.