Bici, Bologna si conferma un ‘ComuneCiclabile’ con il massimo dei punteggi

Bologna, 4 aprile 2025 – Bologna si conferma "ComuneCiclabile". E lo fa, per il secondo anno consecutivo, col massimo punteggio. Il riconoscimento è arrivato con 5 punti su 5 ed è stata annunciata oggi dalla Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta – in una cerimonia con l'assessore alla Mobilità Michele Campaniello. Per l’occasione, ecco anche un momento formativo ad hoc dedicato a Bologna Città 30.

Dopo avere conquistato l'anno scorso il massimo riconoscimento, come primo capoluogo metropolitano in Italia, la città di Bologna trova la conferma con il punteggio di 5 su 5 "bike smile" nell’edizione 2025 di "ComuniCiclabili", un evento che promuove la mobilità attiva. Il Comune di Bologna partecipa da otto anni e nel corso del tempo è passato progressivamente da 3 a 5 "bike smile", valutazioni che tengono conto di vari parametri come ciclabili urbane, moderazione del traffico e della velocità, cicloturismo, governance e comunicazione.

Quest’anno durante l’evento sono arrivate 52 bandiere gialle ad altrettante amministrazioni comunali italiane, presenti all’iniziativa in oltre 180. Per l'amministrazione di Bologna era presente l'assessore alla Nuova mobilità e infrastrutture Michele Campaniello.

La Fiab ha motivato così il riconoscimento: “Bologna, Comune Ciclabile fin dalla prima edizione, quest'anno conferma il meritato traguardo dei 5 bike smile, primo grande capoluogo metropolitano a conquistare questo risultato. Bene le ulteriori corsie ciclabili e le zone di attestamento (ex case avanzate) e la conversione di un controviale adibito a parcheggio in area pedonale, restituendo così spazio pubblico ai cittadini: sono esempi di ridistribuzione dello spazio pubblico che vanno ora replicati in altre zone della città".