Bici e cantieri. Più controlli sui ciclisti

Via Indipendenza nel bel mezzo dei cantiere, ore 19.30 di una giornata qualsiasi della settimana scorsa. Contiamo in pochi minuti il passaggio di tredici biciclette: tre fanno lo slalom tra i passanti sotto i portici, quattro viaggiano serenamente contromano, tre sono prive di segnalazioni luminose, solo tre sono in regola in tutto e per tutto. La bicicletta è un mezzo sano, da incentivare, ma la maleducazione e il mancato rispetto delle regole sono consuetudini troppo diffuse. Già le multe. Si fanno, forse bisognerebbe aumentare i controlli in modo pressante per un periodo di tempo specifico per far capire che l’immunità su due ruote è meno frequente di quel che si crede. La Polizia locale qualche giro di vite lo ha dato. Sono circa 800 le multe elevate ai ciclisti a Bologna negli ultimi dodici mesi. La casistica: in circa la metà degli episodi è stata rilevata la circolazione abusiva sotto i portici o sui marciapiedi. È il report del comandante Romano Mignani illustrato qualche tempo fa alla commissione del consiglio comunale dedicata a un ordine del giorno proposto da Fratelli d’Italia per chiedere più controlli sulle irregolarità in bici, con particolare riferimento alla guida sotto i portici nelle zone dei lavori del tram. Nelle aree più critiche dei cantieri la Polizia municipale ha incentivato i controlli proprio perché i portici attirano di più i ciclisti.

