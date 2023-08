Bici elettriche Il contributo della Regione

Via ai contributi della Regione per chi compra una bicicletta a pedalata assistita. È stato infatti approvato e finanziato con 9 milioni di euro (dal 2023 al 2025) il bando per sostenere – con un contributo da 500 a mille euro, non superiore al 50% del costo del mezzo – i residenti dei Comuni firmatari del Piano aria, della pianura e dell’agglomerato di Bologna, che compreranno una bicicletta o una cargo bike (bici da trasporto) a pedalata assistita.

Il contributo sale a 700 euro per le bici e 1.400 per le cargo – non superiore al 70% del costo – riservato a chi ha rottamato la vecchia auto dal 1° gennaio 2023 e con un ulteriore incentivo di 200 euro per chi vive in uno dei Comuni alluvionati.

La platea interessata dal contributo per le bici e i cargo bike è di 4 milioni di abitanti (il 91% della popolazione complessiva dell’Emilia-Romagna) su una superficie di 13.400 chilometri quadrati (il 60% dell’intera superficie regionale) e 207 Comuni coinvolti.

Con questa decisione la Regione ha l’obiettivo di incentivare gli spostamenti urbani su mezzi meno inquinanti per raggiungere – entro il 2025, nei Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti e in quelli dell’agglomerato di Bologna – almeno la soglia del 50% di traffico più ‘ecologico’ e una riduzione del traffico veicolare del 20% (Piano regionale integrato dei trasporti).

I fondi trasmessi alla Regione dal Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) saranno suddivisi in 3 milioni 808mila sul 2023, 2 milioni 387mila nel 2024 e 2 milioni 655mila nel 2025.