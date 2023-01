Bici rubate, il mercato nero fa buoni affari

Ci sono bici e bici. Le biciclette oggi non sono solo quelle che vediamo in centro storico (anche sotto i portici). La bici è diventata un oggetto da sport e tempo libero di grande pregio e valore. Il ladro seriale ritenuto responsabile dei furti a San Lazzaro di Savena ne aveva rubate 19, alcune delle quali del valore di 68 mila euro. Quando lo hanno identificato era già in carcere per un altro furto. In circolazione ci sono mezzi da corsa, da cicloturismo, da tempo libero, mountain bike, a pedalata assistita. Tutti pezzi di valore che vengono normalmente custoditi con tutte le precauzioni, ma a volte non contano nulla, come nel caso del ladro ciclista che riusciva ad avere ragione di porte, lucchetti e catene grazie ad una dotazione di grimaldelli e attrezzi da specialista. Il mercato clandestino delle bici di pregio peraltro è molto florido. Accade spesso, però, che il derubato ritrovi il proprio mezzo in vendita sul web. Avviso ai naviganti: occhio a fare fare acquisti di dubbia provenienza perché si rischia di finire nei guai per ricettazione. Una delle piazze più attive per le vendite clandestine è Milano. Le due ruote qualsiasi si possono acquistare al mercato nero (a Bologna, tempo fa, funzionava in piazza Verdi) e un pezzo può costare venti euro. Quelle più pregiate spesso vanno all’estero, soprattutto all’Est, spedite nei container o su autocarri nascoste fra la merce trasportata.

