Bici, la tangenziale fa un milione. “Ma non basta più”

Bologna, 2 dicembre 2024 – Un milione di ciclisti in 11 mesi e la necessità di riprogettare la tangenziale delle biciclette nelle zone dove, nell’orario di punta, la struttura è “sottodimensionata”. Continua a crescere il numero di chi usa la bici per i normali spostamenti della vita quotidiana a Bologna e lo testimonia anche che il traguardo del milionesimo ciclista sulla tangenziale delle bici (la ciclabile che corre sullo spartitraffico alberato dei viali) è arrivato quest’anno in anticipo rispetto agli anni passati.

“La tangenziale delle biciclette, inaugurata 9 anni fa, si conferma un’infrastruttura di trasporto fondamentale per la città – sottolinea Fabio Bettani, della Consulta delle bici –. I numeri sconfessano ancora una volta chi, appena realizzata, parlò di uno spreco di denaro pubblico, pronosticando che non l’avrebbe usata nessuno e proponendo addirittura di chiuderla nei mesi invernali”.

Pochi incidenti, costi di manutenzione bassi e posizione strategica nella sua funzione di congiunzione delle varie ciclabili che si dipanano verso la periferia. Ma a volte non basta neppure più: “Un successo tale che, in ora di punta, risulta oggi sottodimensionata, in particolare presso alcune intersezioni come porta San Donato, porta San Vitale, via Sabotino, in cui si rende necessaria una riprogettazione che tenga conto degli aumentati flussi di traffico”, spiega la Consulta che richiama il Comune alla necessità di “completare quegli itinerari radiali ancora privi di percorsi ciclabili, come via Mazzini e via Massarenti, percorse quotidianamente da migliaia di persone in bicicletta”.