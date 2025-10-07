Biciclette, gli obblighi trascurati

Vorrei domandare all’integralista delle due ruote Simona Larghetti, consigliera delegata alla mobilità sostenibile e al trasporto pubblico del comune di Bologna, quando provvederà a redarguire i suoi ‘assistiti’ affinché diventi obbligatorio accendere le luci post e retro. Noto che sono rigorosamente spente nella maggioranza di ciclisti. Evidentemente godono di ’statuto speciale’.

Marco Atti

Risponde Beppe Boni

Ciclisti ’vil razza dannata’, per dirla scherzosamente col Rigoletto, tutti ce l’hanno con loro. Un lettore se la prende con il consigliere delegato alla mobilità che stavolta non ne ha colpa. È vero che Simona Larghetti è la paladina delle due ruote essendo fondatrice e già presidente dell’associazione Salvaiciclisti-Bologna e della Consulta Comunale della Bicicletta di Bologna dal 2013 al 2021, ma i controlli non toccano a lei. È ovviamente materia della Polizia locale. Multe se ne fanno ma i ciclisti sono un po’ indisciplinati per natura. E le luci sono obbligatorie anche di giorno. In particolare, la luce anteriore bianca e la posteriore rossa devono essere sempre funzionanti. Non è più previsto il solo obbligo serale. Inoltre i dispositivi riflettenti da applicare sui pedali sono prescritti dalla normativa. Norme precise, dunque, elencate nel Codice della strada, ma in maggioranza trascurate. La Polizia locale non se ne occupa granchè anche se le contravvenzioni non mancano per le più svariate infrazioni. Biciclette sotto i portici (molte), ciclisti in contromano, mezzi parcheggiati in zone vietate. Le multe sono state 1.257 nel 2024 (ma solo 523 i verbali già pagati a luglio 2025) per un importo di poco più di 32mila euro, mentre ammontano a 243 quelle elevate nel 2025 (127 pagate) per 4.682 euro fino a pochi mesi fa.

