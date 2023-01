"Bicipark per gli operatori" La promessa dell’Ausl

"La carenza di spazi di sosta interna all’area del Maggiore è un tema di difficile soluzione allo stato attuale", ammette l’Ausl, rispondendo alla lettera ricevuta all’inizio dello scorso dicembre dalla Funzione pubblica della Cgil, in cui, tra l’altro, si parlava di "situazione insostenibile", di "rimozioni assolutamente poco chiare" e si chiedeva di rivedere "le procedure riguardanti gli spazi auto e le relative sanzioni". Infine, il sindacato si metteva "a disposizione per un gruppo di studio specifico".

Ma all’Azienda di via Castiglione "non risultano rimozioni illegittime" e "non c’è alcun intento predatorio, anzi le rimozioni effettuate giornalmente sono nettamente inferiori ai veicoli parcheggiati irregolarmente".

Novità in vista per la mobilità ciclabile, "nel 2023 sarà realizzato un ampio e moderno bicipark a servizio degli operatori del Maggiore", scrive l’Ausl, sottolineando che "nel 2022 è stato aumentato il rimborso chilometrico per i tragitti casa-lavoro in bici da 0.10 a 0.20 eurokm fino a 150 euro complessivi", mentre "per gli operatori che scelgono di venire al lavoro condividendo la propria vettura con i colleghi che effettuano percorsi simili sono disponibili parcheggi riservati". Tra gli altri punti, si ricorda che "viene incentivato l’utilizzo del trasporto pubblico senza alcuna limitazione di budget al fine di incentivare il maggior numero di dipendenti possibile", perché "l’Azienda è impegnata da oltre 15 anni a incentivare la mobilità sostenibile dei propri dipendenti". In chiusura, sul tavolo tecnico di confronto c’è la "piena disponibilità ad avviarlo".

