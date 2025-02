Bidella accusata di abusi, i genitori:: "Ora la verità"

La famiglia del piccolo di cinque anni che denunciò la bidella della scuola materna del figlio per una presunta violenza sessuale nei suoi confronti – la donna lo raggiunse in bagno mentre il bimbo faceva pipì e "lo aiutò", secondo la difesa – sospira di sollievo al ricorso in appello presentato dalla Procura generale dopo l’assoluzione della collaboratrice scolastica da parte del giudice per l’udienza preliminare, come raccontato ieri dal Carlino.

I genitori del bambino, rappresentati dall’avvocato Saverio Chesi (foto), fanno infatti sapere per tramite suo di "attendere con grande ottimismo l’esito dell’appello, dopo il ricorso della Pg, per nulla scontato, e formulato in maniera molto vigile e attenta – illustra l’avvocato –. La motivazione di primo grado, che giustificava l’assoluzione con formula piena da un reato tanto odioso e delicato con appena una manciata di righe, è inaccettabile. I genitori del piccolo hanno scelto di tenere un profilo basso, di non chiedere chissà quali risarcimenti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Il bambino, secondo le regole dell’istituto stesso, essendo autonomo non doveva essere accompagnato in bagno, quindi il gesto della bidella, che non lo accompagnò, ma lo seguì e lo raggiunse quando lui era già all’interno, oltre che dannoso e doloroso per il piccolo, che le chiedeva di smettere, fu anche contrario al protocollo".

Il minore, ritenuto credibile e coerente nel racconto dalla psicologa incaricata dal pm, dopo il fatto accusò dolori, mancanza d’appetito, crisi di pianto e insonnia, e non voleva più andare a scuola. "Ora un giudice, a prescindere da quanto deciderà, ci deve spiegare bene la propria scelta", chiude Chesi.

f. o.