Biennale di Legacoop. Schlein alza la mano:: "Emergenza climatica, serve un piano nazionale"

Serve, una volta per tutte, una sorta di ‘piano Marshall’ per i territori dell’Emilia-Romagna e del Po colpiti dalle alluvioni? Ci si sta ragionando a più livelli di governo, e ieri la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, si è detta convinta della necessità di un piano straordinario sul tema. Che non si possa più parlare di calamità occasionali è chiaro a tutti. "Sosteniamo il lavoro della presidente della Regione Irene Priolo e lo sforzo di tutte le amministratrici e gli amministratori delle Regioni colpite, come l’Emilia-Romagna – ha detto Schlein a margine del suo intervento alla Biennale dell’economia cooperativa a Palazzo Re Enzo –. Siamo vicini ai territori preoccupati per le nuove allerte, Emilia-Romagna e Liguria. Concordo: è chiaro che non siamo in un quadro in cui è sufficiente occuparsi di manutenzione ordinaria, serve un piano di interventi strutturali, vista la violenza e vista la frequenza di questi eventi climatici. Sosterremo alacremente come Pd, anche nella sede parlamentare, il lavoro che viene fatto qui sui territori dai nostri amministratori. Sperando di poterlo fare anche in uno spirito di collaborazione con altri". Schlein ha anche commentato le frasi del giorno prima di Sergio Mattarella sempre alla Biennale, mettendo in guardia dal ‘tirare per la giacca’ il Capo dello Stato su suoi presunti inviti al governo ad accelerare sulla prevenzione delle alluvioni.

"In qualsiasi occasione, penso che le parole del presidente della Repubblica vadano ascoltate e punto. Non tirate di qua o di là – ha sottolineato Schlein –. Come Pd ci siamo per fare la nostra parte anche su questo, anche nella discussione che si sta aprendo sulla prossima manovra". La segretaria dem si è soffermata anche sulla tragedia sul lavoro alla Toyota Handling di Borgo Panigale, nella quale hanno perso la vita due persone, diversi i feriti. "Serve rendere il lavoro meno precario, perché i dati di Inail dimostrano che il lavoro più precario è anche il lavoro meno sicuro – ha detto ribadendo la sua solidarietà ai familiari delle vittime –. È quello dove gli incidenti sono di più. Quindi quando poi qui parliamo di ridurre la precarietà, di contrastare subappalto a cascata e la logica del massimo ribasso, stiamo parlando concretamente anche di più sicurezza per lavoratrice e lavoratori".

Alla Biennale organizzata da Legacoop, l’ex europarlamentare ha partecipato al dibattito ‘La cooperazione come idea di società’, moderato da Agnese Pini, direttrice di QN – il Resto del Carlino, il Giorno e la Nazione. Inevitabile il passaggio sulla manovra, già accostata al tema dell’alluvione. "I tagli del governo Meloni alla scuola sono disastrosi. Non si vedevano dei tagli di 8mila tra insegnanti e personale tecnico-amministrativo dal 2008 e conferma quello che diciamo: sono tre manovre che fanno dimenticando e schiacciando il diritto allo studio. E il piano extra sulle assunzioni nella sanità pubblica è sparito dai radar", ha sottolineato. Poi l’immigrazione. "È stato votato quest’estate un patto che non risolve le ingiustizie e lascia ancora la maggiore responsabilità sull’accoglienza sui Paesi di primo arrivo come l’Italia – ha rimarcato Schlein facendo riferimento all’intesa tra Italia e Albania –, quindi è più strano che lo abbia votato questa destra. Ma su questo la destra è sempre stata ipocrita. Il punto adesso è semplice: è stato fatto un accordo cinico, che viola il diritto a chiedere asilo, che si pone in contrasto con leggi italiane, europee, internazionali".