Biennale di Venezia: la Rivista rinasce

Dopo oltre mezzo secolo di assenza, la Rivista della Biennale di Venezia torna a nuova vita, riproponendosi come spazio di approfondimento e dialogo culturale. La presentazione ufficiale dei primi due numeri di questa rinnovata edizione si terrà in città domani alle 18 negli splendidi spazi della biblioteca di San Giorgio in Poggiale (via Nazario Sauro 20/2) purtroppo chiusa da tempo e che ora si avvia a nuova vita. L’evento si inserisce nel progetto culturale Genus Bononiae e vedrà la partecipazione di Debora Rossi, responsabile dell’Archivio Storico della Biennale, che presenterà il progetto editoriale. Interverranno Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, e Giovanni Lindo Ferretti, leader dei CCCP e scrittore. Sono previsti i saluti di Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo; Beppe Costa, presidente Opera Laboratori che ha preso in gestione il circuito culturale; Renzo Servadei, aministratore unico Genus Bononiae; Enrico Bittoto, curatore e ricercatore indipendente. Sarà presente il direttore della rivista Luigi Mascheroni.

Fondata nel ’50 e pubblicata fino al 1971, la rivista della Biennale si è affermata come un punto di riferimento per il dibattito sull’arte, cinema, musica, teatro e moda. Oggi, nel suo nuovo corso, amplia il proprio raggio d’azione alla scienza e alla letteratura. "La rivista – spiega Debora Rossi – rinasce con lo stesso spirito e natura che la contraddistingueva sin dalla prima edizione, ovvero retta da una parola guida, ‘ricerca’, termine che ricorre nella stessa legge istitutiva della Biennale. Rappresenta uno spazio di riflessione e discussione intorno all’oggi, sempre con la prospettiva di meglio comprendere e immaginare il futuro". Ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti (www.genusbononiae.it)

Manuela Valentini