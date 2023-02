Big Data, dal Regno Unito alle Due Torri Potrà offrire posti di lavoro a tecnici e scienziati

L’Emilia-Romagna e Bologna sono diventati un polo d’eccellenza mondiale nel trattamento dei big data, cioè l’enorme quantità e varietà di informazioni che richiedono potenze di calcolo straordinarie e consentono elaborazioni utili in molti campi. Dal 1969 il Cineca, consorzio inter-universitario con sede principale nella nostra città, è il più importante centro di calcolo nazionale. Lo scorso 24 novembre il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato al Tecnopolo il super computer Leonardo che, gestito dal Cineca, garantirà l’80% della potenza di calcolo italiana e oltre il 20% di quella europea. Un’altra struttura all’avanguardia è il nuovo Data center del Centro Europeo per le previsioni meteorologiche, che contribuirà a spingerle oltre i limiti, per riuscire a prevedere ancora prima eventi dannosi come tempeste, inondazioni e ondate di calore e quindi consentire ai servizi meteo e di emergenza di proteggerci meglio e di sviluppare rimedi. Il Centro, che ha sede a Reading, nel Regno Unito, ha deciso di trasferire la sua struttura di supercalcolo a Bologna, dove è già operativa al Tecnopolo. Il Big Data Technopole è un importante centro di ricerca che potrà offrire anche tanti posti di lavoro qualificati a giovani tecnici e scienziati.