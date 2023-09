Big data e aerospazio, asse con l’Europa

È entrata nel vivo la missione dell’Emilia-Romagna in Lussemburgo. Il presidente Stefano Bonaccini ha incontrato il primo ministro Xavier Bettel ma anche Julie Becker, presidente della Borsa del Lussemburgo, e, soprattutto Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca europea degli investimenti: sul piatto, i fondi necessari alla realizzazione di progetti innovativi e infrastrutture pubbliche in Emilia-Romagna, in particolare nei settori a maggior valore aggiunto. "La possibilità di promuovere uno sviluppo di qualità si basa sempre più sulla capacità di avviare collaborazioni e progetti comuni sul piano internazionale" ha detto Bonaccini incontrando Bettel.

"Specialmente per una regione come l’Emilia-Romagna fortemente vocata all’export, una regione europea che vuole continuare a esserlo e che punta ad attrarre imprese e talenti". "Siamo dunque qui- ha aggiunto il governatore – per promuovere il nostro sistema produttivo, sostenerlo sui mercati e rafforzare l’interscambio. Ma servono anche investimenti in ricerca e innovazione, per governare la transizione ecologica e digitale. Dal calcolo ad alte prestazioni, alla ricerca in ambito aerospaziale, la Data Valley emiliano-romagnola, con la sua rete di imprese, università, centri di ricerca e il Tecnopolo di Bologna, ha le carte in regole per costruire partnership strategiche con le realtà più avanzate, tra queste anche il Lussemburgo".

Le possibilità di una collaborazione nel campo dell’intelligenza artificiale sono state invece al centro della visita che l’assessore alle Attività produttive Vincenzo Colla ha compiuto insieme al presidente del Cineca Francesco Ubertini a Luxprovide, responsabile dell’acquisizione, lancio e gestione del computer ad alte prestazioni Meluxina. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, parteciperà infine, al lancio di un’iniziativa di raccolta fondi per i territori alluvionati, in particolare la Biblioteca Manfrediana di Faenza e il settore ceramico.