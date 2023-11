’Biglia Grand Tour’: un live speciale

Un Grand Tour di musica dal vivo con otto band legate all’Emilia-Romagna nell’ambito di ‘Biglia – palchi in pista’, il circuito di Ater che domani sera approda al Locomotiv (per poi toccare anche il Bronson di Ravenna e l’Off di Modena). A partire dalle 21,30 sul palco Rareş, So Beast e Brillas crew afterparty. Rares, classe ‘97, cantautore di origine romena ma di stanza a Bologna. I So Beast (foto) sono Katarina Poklepovic e Michele Quadri, entrambi produttori, beat maker, musicisti e compositori di provenienze miste, di base nella campagna bolognese. Insieme daranno vita ad un live speciale.