Biglietteria on line al cinema comunale dopo i lavori di riqualificazione

Dopo la riqualificazione energetica e la ripresa della programmazione al cinema comunale di Sasso Marconi arriva la biglietteria online, ovvero la possibilità di acquistare i biglietti in via telematica. Da oggi collegandosi al portale Webtic, al link https://bit.ly/cine-sm, si visualizzano i film in programmazione e creando un account gratuito si procede poi all’acquisto del biglietto per il film prescelto (scegliendo data e orario di programmazione, e pagando un euro in più per le spese), con transazione online tramite carta di credito. Il biglietto si può stampare o salvare su smartphone.