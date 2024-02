Vendevano biglietti falsi per l'ingresso ad ArteFiera: due denunciati

Bologna, 6 febbraio 2024 - Denunciati per truffa due uomini sorpresi a vendere biglietti falsi per l'accesso ad Artefiera. Si tratta di un settantenne e un quarantacinquenne, italiani e già noti alle forze dell'ordine per precedenti. Sono stati fermati venerdì scorso dai carabinieri della stazione Navile, durante un servizio specifico di controllo volto a contrastare il fenomeno del bagarinaggio.

È stato un responsabile della sicurezza dell'ente Fiera a segnalare la presenza di due persone sospette nei pressi degli ingressi. Alla vista dei militari, i due malviventi hanno tentato di dileguarsi. Non solo, il più anziano ha buttato in un cespuglio alcuni fogli di carta, poi recuperati. Erano 19 biglietti con la scritta 'ingresso Arte Fiera’.

I due, fermati poco dopo, hanno dichiarato di avere acquistato i biglietti (del costo di 27 euro) da alcuni visitatori che ne avevano in esubero, al costo di 10 euro, con l'intenzione di rivenderli a 20 euro. Ma nelle verifiche è emerso che i tagliandi erano contraffatti. Precisamente, si trattava di pass gratuiti per giornalisti nei quali la parte in cui era riportato il nome del beneficiario era stata cancellata. Inoltre era stato modificato l'importo da 0 euro a 27 euro.