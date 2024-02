Biglietti già disponibili in teatro e sulle principali piattaforme

Ecco come poter partecipare alla seconda edizione di ‘Ciao. Rassegna Lucio Dalla’. I biglietti possono essere acquistati sul sito del Teatro Celebrazioni all’indirizzo: https://teatrocelebrazioni.it/stagione-23-24-ciao/.

Qui si verrà reindirizzati sui circuiti Vivaticket, Ticketone e Ticketsms, dove sarà possibile completare le procedure di pagamento e ottenere i biglietti per la serata in programma il 4 marzo alle 21. Il prezzo intero è di 28 euro, 25 euro invece per il ridotto. Non solo, perché i biglietti per la seconda edizione di ‘Ciao. Rassegna Lucio Dalla’ sono disponibili in prevendita anche presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (via Saragozza 234). L’evento, ideato da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli, è promosso da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna e grazie a Banca di Bologna che si conferma Main Sponsor. Sostegno anche da parte del Comune e della rete Bologna città della musica Unesco. Media partner è invece Quotidiano Nazionale - Resto del Carlino, mentre tra gli altri sponsor si contano: Guglielmo, Fonoprint, Cotabo, Industria Cable, Siae e NuovoImaie.

L’evento sarà anche trasmesso durante i primi giorni di aprile in televisione, su Rai Uno, mentre sono in programma tantissime altre iniziative per celebrare la figura artistica e umana di Lucio Dalla.