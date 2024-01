Biglietti scontati al Dehon per i cittadini di Baricella

Si rinnova anche per il triennio ’24-’26 la convenzione tra il comune di Baricella e il teatro Dehon di Bologna grazie all’iniziativa Palcoscenici Metropolitani. L’attivazione della convenzione permetterà ai cittadini di Baricella di accedere al Teatro Dehon a prezzi scontati fino al 40 per cento sui singoli biglietti e sugli abbonamenti. Al momento dell’acquisto del biglietto si dovrà mostrare la propria Dehon Card che è sottoscrivibile gratuitamente presso presso la biglietteria del teatro. Il progetto include anche la possibilità di ospitare in Teatro le associazioni del territorio, per loro eventuali presenze a Bologna e la disponibilità del Teatro Dehon a essere presente nei Comuni con spettacoli a prezzi convenzionati. Il Teatro Dehon organizza altresì dei pacchetti viaggio andata e ritorno più spettacolo.